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Новости от ГАИ о происшествиях на дорогах
Плохое самочувствие стало причиной аварии в Минске. Этим утром на проспекте Независимости водитель "тойоты", потеряв управление, выехал на встречную, а после, протаранив ограждение, оказался на склоне зеленой зоны. О состоянии шофера после ДТП не сообщается.
Колесами кверху - такой итог аварии в Березе. Предварительно установлено, что водитель грузового "ситроена" не предоставил преимущество фургону ГАЗ, который ехал по главной дороге. Машины столкнулись. От удара ГАЗель завалилась на крышу, ее 55-летний водитель был госпитализирован.
Пытаясь избежать столкновения, попал в аварию. В Бресте на перекрестке эвакуатор при повороте налево не уступил дорогу "хонде". Чтобы не допустить аварии, водитель седана изменил траекторию движения, но на мокром асфальте авто занесло. "Хонда" наехала на бордюр, а затем оказалась на встречной, где врезалась в маршрутку с пассажирами. В результате аварии пострадал лишь 20-летний водитель "хонды", для осмотра его доставили в больницу.
Фура cтолкнулась с легковушкой в Полоцком районе. На закруглении одного из участков дороги Витебск - Полоцк - граница Латвии водитель «ниссана» не справился с управлением, авто вынесло на встречную, где в него и врезался ДАФ. В аварии пострадала пассажир "ниссана", девушку госпитализировали.
Два человека пострадали в ДТП в Осиповичском районе. Причина - несоблюдение дистанции. Минувшим вечером на гомельской трассе "шкода" врезалась в "фольксваген", который ехал впереди. От удара "Кэдди" оказался в кювете. В больницу попали водитель "фольксвагена" и пассажир "шкоды".
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