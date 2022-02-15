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Новости от спасателей
Сына удалось спасти, мать скончалась на больничной койке. Семейная трагедия произошла в Полоцке накануне вечером. О том, что в многоэтажке на улице Гоголя горит квартира на пятом этаже, на спецлинию 112 сообщила соседка ближе к десяти вечера. Прибывшим на место вызова спасателям соседи также рассказали, что внутри горящей квартиры могут находиться жильцы. Вскрыв дверь при помощи бензореза, бойцы МЧС попали в жилище и, по информации ведомства, практически у самого входа в коридоре на полу обнаружили 33-летнего мужчину - он издавал хрипы. Его мать нашли в одной из комнат на кровати. Обоих пострадавших пожарные вытащили на улицу и передали медикам. Однако вскоре в больнице сердце 65-летней женщины остановится, спасти ее не удалось. В МЧС предположили, что трагедия могла произойти из-за тлеющей сигареты.
Еще одна смерть в огне произошла 14 февраля в Костюковичском районе. По информации портала 112, в деревне Мошевое вспыхнул частный дом. К приезду пожарных расчетов пламя полностью охватило крышу, перекрытие частично обрушилось. Под сгоревшими обломками спасатели нашли безжизненное тело хозяина - мужчине было 50 лет, он жил один и работы (во всяком случае официальной) не имел. Из-за чего могла случиться трагедия, выясняют следователи в формате проверки.
В деревне Бобровники Островецкого района, по данным МЧС, огонь разгулялся в одном из местных магазинов. О ЧП сообщили в спасательную службу накануне днем. Обошлось без пострадавших. Из-за чего произошло возгорание, пока не сообщается. Однако известно, что теперь в торговом объекте понадобится замена поврежденной холодильной витрины и ремонт в помещении.
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