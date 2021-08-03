Новости по линии ГАИ, обзор дорожных происшествий

Пешеход погиб под колесами автомобиля МАЗ в столице. Авария случилась утром во дворе дома 36 по улице Интернациональной. В обстоятельствах разбираются сотрудники ГАИ, также на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Еще одно ДТП с участием пешехода в Колодищах. Там под колеса автомобиля марки Opel Astra попала 40-летняя женщина. По информации правоохранителей, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии женщина получила травмы.





20-летняя девушка пострадала в результате аварии в Пуховичском районе

Столкнулись мотоцикл и микроавтобус. Сообщается, что байком управлял 17-летний юноша, прав у него нет. Вместе с парнем ехала и 20-летняя пассажирка. Двигался мотоциклист от агрогородка Пуховичи по второстепенной дороге. Выезжая на главную, он не уступил путь автомобилю Mercedes-Benz. Авто следовало в направлении столицы. По данным милиции, в результате ДТП 20-летняя пассажирка мотоцикла получила перелом левой голени. Ее госпитализировали. Байкер попадал в поле зрения стражей порядка как водитель-бесправник.





Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии под Крупками

Там МАЗ протаранил фуру DAF. Авария случилась на трассе М1. По данным милиции, за рулем МАЗа находился 30-летний житель Крупского района, ехал со стороны Минска в направлении России. Фура DAF двигалась перед ним, за рулем житель Болгарии. Водитель МАЗа неправильно рассчитал дистанцию до автопоезда и ударил его сзади. В итоге сам шофер и пострадал. Его доставили в больницу.