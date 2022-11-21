Новости по линии МЧС в Беларуси: сигарета, халатность и некорректное использование электрооборудования могли привести к пожарам

Два трагических происшествия в Витебской области. В Миорском и Сенненском районах погибли двое мужчин. В полчетвертого ночи на личный телефон одного из спасателей поступило сообщение о пожаре в деревне Ског Сенненского района. К моменту приезда первых расчетов МЧС обрушилась кровля и потолок. Во время разборки завалов и был обнаружен труп хозяина дома.

Двумя часами позже поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Новый Погост Миорского района. Здесь также строение было полностью охвачено огнем, обрушилась кровля и перекрытия. На месте ЧП специалисты МЧС обнаружили мертвым погорельца.

В обоих случаях проводятся проверки. Наиболее вероятной причиной возгораний могла стать непотушенная сигарета.

Один спасенный на пожаре в Пинском районе

Сообщение о ЧП в деревне Мокрая Дубрава на линию 101 поступило от обеспокоенных сельчан. Уже на месте спасателям соседи погорельцев рассказали, что внутри может находиться человек. Четверо бойцов вошли в горящий дом, наполненный плотным дымом. Обследуя одну за другой комнаты, они нашли женщину без сознания. Ее вынесли на свежий воздух и передали медикам. Продолжив разведку, бойцы МЧС обнаружили уже обгоревший труп хозяина строения. Причину случившегося установят специалисты. Возможно, к беде могла привести человеческая халатность.

В Сморгонском районе в неурочное время работник МЧС спас человека

В субботу днем в диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в многоэтажке на улице Заводской. По адресу оперативно выехали подразделения спасателей и службы взаимодействия. Однако еще до прибытия пожарных расчетов работник ведомства Максим Мехралиев из горящей квартиры спас 63-летнего мужчину. Позже сам герой рассказал, что сначала почувствовал запах дыма, потом отыскал источник проблем - оказалось, что у соседа загорелся диван. Спасатель вызвал на подмогу коллег, подручными средствами справился с возгоранием, а в соседней комнате нашел спящего владельца квартиры и вывел его на воздух. Медицинские работники осмотрели спасенного, помощь ему не потребовалась. Вероятнее всего, к возгоранию привело неосторожное курение.

В выходные в Гродненской области горели два строения, предназначенные для хозяйственных нужд

Одна из причин - некорректное использование электрооборудования. Другая, проблема с печным оборудованием. Субботним днем слонимским спасателям поступило сообщение о пожаре на частном подворье. Прибывшие бойцы МЧС ликвидировали возгорание. Огнем повреждена кровля и имущество внутри. И схожая ситуация в воскресение в агрогородке Ворняны Островецкого района. Там также загорелось хозяйственное строение.