Смертельная авария в Минске, на улице Солтыса женщина скончалась под колесами многотонной цистерны. Водитель "Мерседеса" при повороте на разрешающий свет не заметил пешехода - 60-летняя женщина переходила дорогу на зеленый. В обстоятельствах ДТП разбирается ГАИ.



Артем Нехай, начальник отдела по АиП ГАИ Минска:

Госавтоинспекция напоминает, что при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен уступить дорогу пешеходам, не закончившим переход проезжей части дороги. Уважаемые пешеходы! Переходить дорогу необходимо только в установленных местах, убедившись в том, что все автомобили успели остановиться, и при переходе следить за дорожной обстановкой. И еще один наезд в столице с участием пешехода. На стоянке торгового центра мужчина попал под колеса каршерингового авто, пострадавший находился позади "Фольксвагена". Предварительно установлено, что в момент аварии пострадавший был пьян, мужчину доставили в больницу.



Наезд случился и в Витебске. На проспекте Фрунзе шофер "Опеля" сбил пенсионера. По одной из версий 72-летний пешеход переходил дорогу на красный. С травмами пенсионера госпитализировали.



Под Иваново фура оказалась на боку за пределами дороги. На трассе М10 у магистрального тягача "Мерседес" на российских номерах лопнуло колесо.



А в Березовском районе на трассе М1 большегруз съехал в кювет. Дальнобойщик не учел погодные условия, а также особенности груза и состояние дороги. В обоих случаях пострадавших нет.



Не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В пригороде Гомеля водитель "Рено" попал в аварию. В результате ДТП шофер и 19-летний пассажир оказались в больнице.



Реанимацией закончилась поездка водителя погрузчика в Сморгонском районе, там "Амкодор" съехал в кювет, а шофер выпал из кабины. С серьезными травмами пострадавшего госпитализировали. В ГАИ дополнили: наниматель вовремя не позаботился о техническом состоянии транспортного средства - погрузчик вышел на линию без допуска к участию в дорожном движении.

