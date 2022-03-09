Новости с дорог Беларуси за 9 марта

Смертельная авария под Полоцком. После столкновения грузового Mercedes с маршруткой погиб пассажир. Еще четверо доставлены для осмотра в Полоцкую центральную городскую больницу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Как сообщается, инцидент произошел сегодня около 7 часов утра в деревне Охотница. По предварительной информации, 34-летний водитель фургона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским микроавтобусом. В результате ДТП 46-летний пассажир, житель Новополоцка, погиб. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.



ДТП с грузовиком. В Кричеве накануне днем Fiat Palio столкнулся с МАЗом. В легковом автомобиле оказался заблокирован водитель. На место выехали специалисты МЧС. С помощью аварийно-спасательного инструмента из автомобиля деблокировали мужчину и передали медикам для дальнейшей госпитализации. Водитель грузового автомобиля не пострадал.



На столичной МКАД авария с тремя автомобилями. ДТП произошло сегодня в утренний час пик. Как рассказали в ГАИ, водитель Ford ехал по внешнему кольцу и в определенный момент из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с попутным Renault. В это же время водитель Chrysler не успел среагировать и въехал в остановившийся Ford. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.



В Чашникском районе легковушка оказалась в кювете. Пострадал водитель. Авария произошла на автодороге Чашники - Бобруйск. 53-летний мужчина за рулем Opel не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.

