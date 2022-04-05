Новый знакомый из интернета украл у 50-летней жительницы Бреста кошелек

Пропажу потерпевшая обнаружила, в тот же вечер собираясь на следующую встречу с тем же мужчиной, с ним у последней была договоренность на посещение кинотеатра. Обнаружив пропажу, женщина осмотрела свое жилище, а когда деньги обнаружены не были, сообщила о случившемся в милицию.

Егор Волосюк, сотрудник ОИОС УВД Брестской области

