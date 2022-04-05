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Новый знакомый из интернета украл у 50-летней жительницы Бреста кошелек

Вечер близости ценой в тысячу долларов. Очень дорого для 50-летней жительницы Бреста обернулось знакомство в интернете. После непродолжительного общения дама пригласила нового знакомого к себе в гости. Насколько долго мужчина задержался, история умалчивает, но по дороге домой прихватил с собой кошелек невнимательной хозяйки.

Пропажу потерпевшая обнаружила, в тот же вечер собираясь на следующую встречу с тем же мужчиной, с ним у последней была договоренность на посещение кинотеатра. Обнаружив пропажу, женщина осмотрела свое жилище, а когда деньги обнаружены не были, сообщила о случившемся в милицию.
Егор Волосюк, сотрудник ОИОС УВД Брестской области

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