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О происшествиях на дорогах 8 декабря
С подробностями Владимир Королев.
Пьяного водителя задержали инспекторы ГАИ в Минске. Очевидцы рассказали, что на улице Надеждинской шофер Opel неадекватно ведет себя на дороге. Милиционеры остановили авто, освидетельствование показало свыше 1,7 промилле алкоголя. Мужчине грозит штраф в 5800 рублей, а также лишение прав на 5 лет.
Еще один пьяный был задержан на улице Долгобродской в столице. Накануне инспекторы ГАИ остановили машину ДЭУ, водитель которой вызвал подозрение. Освидетельствование показало 0,6 промилле. Ему также грозит крупный штраф и лишение прав на 3 года.
Проехал на красный и сбил пешеходов. Дорожная милиция выясняет обстоятельства аварии на столичном проспекте Независимости. Среди пострадавших 3-летняя девочка, которая находилась в коляске, а также велосипедист. Они получили травмы и были доставлены в больницу. Из-за аварии инспекторы ГАИ временно закрывали движение на проспекте.
Не разъехались на перекрестке. В районе станции метро "Каменная горка" таксист врезался в прицеп LADA, которая поворачивала налево. Водитель Volkswagen, по всей видимости, отвлекся и не успел затормозить. В результате ДТП пострадавших нет.
74-летняя пенсионерка оказалась в реанимации после наезда. В Мозыре женщина попала под колеса Kia, когда переходила пешеходный переход. Пострадавшая получила серьезные травмы. В обстоятельствах аварии разбирается дорожная милиция.
Проезжая перекресток, не заметил машину скорой со спецсигналами. В Лиде Citroen столкнулся с "Газелью". Благодаря тому что скорость обоих авто была невысокой, никто не пострадал. Водители оформили европротокол на месте, подоспевший экипаж ГАИ помог им заполнить документы.
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