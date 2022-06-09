О происшествиях на дорогах расскажем в автодайджесте

Материал подготовил Владимир Королев.

Невнимательность стала причиной аварии в Минском районе. По предварительной информации, водитель "скании", выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество "фольксвагену", из-за чего и произошло столкновение. От удара "поло" съехал с проезжей части и врезался в придорожное дерево. В результате аварии 30-летняя пассажирка седана была доставлена в больницу для обследования.

Гродно autogrodno.by

В Гродно владелец "форда" узнал об аварии от инспектора ГАИ. Поздно ночью сильно пьяная женщина за рулем "фольксвагена" протаранила припаркованную во дворе машину и попыталась скрыться, но, несмотря на 3 часа ночи, нашлись очевидцы аварии, которые позвонили в милицию.

Солигорск

Пьяный бесправник на БМВ через забор по ступенькам въехал на детскую площадку. Авария в Солигорске произошла в 5:30 утра. 49-летний водитель не справился с управлением, медосвидетельствование показало 3,8 промилле алкоголя. В ГАИ дополнили: 5 лет назад мужчину уже лишали прав за пьяную езду, с тех пор новое удовольствие он не получал.

Червень