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О происшествиях на дорогах расскажем в автодайджесте
Материал подготовил Владимир Королев.
Невнимательность стала причиной аварии в Минском районе. По предварительной информации, водитель "скании", выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество "фольксвагену", из-за чего и произошло столкновение. От удара "поло" съехал с проезжей части и врезался в придорожное дерево. В результате аварии 30-летняя пассажирка седана была доставлена в больницу для обследования.
Гродно autogrodno.by
В Гродно владелец "форда" узнал об аварии от инспектора ГАИ. Поздно ночью сильно пьяная женщина за рулем "фольксвагена" протаранила припаркованную во дворе машину и попыталась скрыться, но, несмотря на 3 часа ночи, нашлись очевидцы аварии, которые позвонили в милицию.
Солигорск
Пьяный бесправник на БМВ через забор по ступенькам въехал на детскую площадку. Авария в Солигорске произошла в 5:30 утра. 49-летний водитель не справился с управлением, медосвидетельствование показало 3,8 промилле алкоголя. В ГАИ дополнили: 5 лет назад мужчину уже лишали прав за пьяную езду, с тех пор новое удовольствие он не получал.
Червень
Авария с участием пьяного бесправника. Водителя "опеля", который на перекрестке в Червене протаранил микроавтобус и скрылся, найден. Работник лесхоза, поворачивая на главную, не уступил дорогу "фольксвагену" и уехал с места аварии. Освидетельствование показало 3,3 промилле. Мужчина утверждает, что выпил после того, как уехал с места ДТП. Проверка ГАИ показала, что у водителя нет прав, он был лишен несколько лет назад за пьяную езду.
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