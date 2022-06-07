О происшествиях на дорогах страны - информация ГАИ

Материалподготовил Александр Камович.

Любанский р-н

Сегодня в ГАИ озвучили итоги масштабной отработки проблемных участников дорожного движения. Только за прошедшие выходные дни на территории Минской области были задержаны 25 нетрезвых водителей. Один из случаев - в Любанском районе. Там водитель с 3,7 промилле снес забор. 41-летний минчанин буквально не мог разговаривать с инспекторами, однако сел за руль и угодил в аварию.

Кировский р-н

А в Кировском районе пьяный водитель пытался скрыться от экипажа дорожной милиции. Инцидент произошел деревне Любоничи. Инспекторы ГАИ обратили внимание на водителя Opel, который ехал без переднего бампера. Увидев проблесковые маячки, шофер решил не останавливаться, а скрыться. После непродолжительной погони инспекторы задержали 44-летнего бобруйчанина. Освидетельствование показало 2.5 промилле алкоголя.

Правоохранители напоминают, что за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено лишение водительских прав и крупный штраф. За повторную пьяную езду в течение года предусмотрено уголовная ответственность.

Барановичи

Смертельное ДТП в Барановичах - под колеса грузовика попал пешеход. Инцидент произошел накануне днем, его зафиксировали камеры наблюдения. На них видно, как мужчина подошел к проезжей части, подождал, пока проедут машины, и стал переходить. В тот момент по дороге ехал грузовой МАЗ. Пешеход его заметил и ускорился, но побежал буквально под колеса. Мужчина скончался на месте происшествия. Во всех обстоятельствах разбираются следователи.

Минск

Плохое самочувствие водителя стало причиной ДТП на столичной МКАД. По предварительной информации, сегодня утром водитель Toyota двигался по внутреннему кольцу. Проезжая 47-й км кольцевой, автомобиль выехал за пределы проезжей части и въехал в водосточную трубу. По предварительной версии, причиной аварии стало плохое самочувствие водителя. На месте работали сотрудники ГАИ и следователи. Шофер в больнице.

Гродно

В Гродно водитель легковушки не пропустил мотоцикл - байкер и его пассажир попали в больницу. Авария произошла на перекрестке бульвара Ленинского комсомола и улицы Врублевского. Установлено, что водитель такси во время поворота налево проявил невнимательность и допустил столкновение с мотоциклом Kawasaki. В результате аварии водитель мотоцикла и его пассажир с телесными повреждениями госпитализированы.

Жлобинский р-н