О происшествиях на дорогах Беларуси

Материал подготовил Юрий Шевчук.

В Бобруйском районе женщина попала под поезд и погибла. По данным следствия, накануне инцидента 50-летнюю погибшую с 6-летней внучкой на платформу Микуличи привез родственник. На автомобильном переезде из-за приближающегося поезда работала звуковая сигнализация и светофор. В это время женщина увидела, что на противоположной стороне платформы на станцию прибывает их поезд. Она с внучкой вышла из машины, девочка первая перебежала железнодорожные пути. Следом за ней шла бабушка, которая не успела перейти через рельсы, и ее сбил поезд.



В Минске на проспекте Победителей водитель протаранил металлическое ограждение. По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, затем въехал в металлическое ограждение. В результате ДТП никто не пострадал.



В Горках в результате ДТП пострадал мотоциклист. Авария случилась в районе дома 122 по улице Якубовского. 67-летняя водитель Renault Scenic разворачивалась возле остановки и не уступила дорогу мотоциклу. В итоге байкер на Suzuki не успел среагировать и врезался в авто. 27-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.



В Гомеле пьяный водитель закрылся от инспекторов ГАИ в машине. О том, что в центр города едет вероятно нетрезвый водитель на автомобиле Honda, на горячую линию 102 сообщили очевидцы. Скрываясь от преследования экипажа департамента охраны, нарушитель заехал во двор по улице Ильича. Далее мужчина пересел на пассажирское сидение и заблокировал все двери. Отказом выйти из салона мужчина ответил и приехавшим сотрудникам ГАИ.