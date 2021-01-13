О происшествиях по линии МЧС

Погибла на пожаре

Гибель на пожаре в Минске. Этим утром в переулке Ушакова горел частный дом. Еще до приезда спасателей 72-летний мужчина самостоятельно через окно выбрался из горящей постройки. С ожогами головы, спины и рук, а также отравлением продуктами горения пенсионер был доставлен в больницу. В жилой комнате спасатели на кровати обнаружили труп женщины. Причины ЧП устанавливаются, после пожара дом не пригоден для проживания.

Пожар на улице Южной

Короткое замыкание электропроводки - предположительная версия пожара в Волковыске. ЧП случилось на улице Южная, спасателем позвонила женщина, которая проходила мимо частного дома и заметила языки пламени на мансардном этаже. Менее четверти часа понадобилось спасателям, чтобы справиться с пламенем. По данным МЧС, дом остался пригодным для проживания. Огонь повредил крышу и потолочное перекрытие, а также окна на мансардном этаже.

Помощь рядом

А это кадры спасения из Борисова - бойцам МЧС поступило сообщение о висящем на балконе человеке на 9-м этаже. Спасателям удалось удержать мужчину и за ноги затянуть его на балкон. Спасенный не пострадал, но для осмотра был доставлен в больницу.

Забытый завтрак

45 человек эвакуированы из общежития в Витебске - в половине седьмого утра там сработала пожарная автоматика. Возгорание случилось на кухне - кто-то на плите позабыл о еде. Спасатели потушили пламя порошковым огнетушителем. В результате ЧП на кухне закопчены стены и потолок, повреждена мебель и плита.

Спасение от дыма

И еще одно возгорание в Витебске - накануне из жилого дома по улице Чкалова эвакуировали соседей. В задымленной комнате спасатели на полу нашли хозяина квартиры. 60-летнего мужчину отнесли на свежий воздух и передали бригаде медиков, после осмотра он был госпитализирован. Точную причину пожара установят в результате проверки, рассматриваемая версия ЧП - неосторожное обращение с огнем.

Поджог?

Поджог - ключевая версия возгорания магазина в Гомельском районе. ЧП случилось в торговой точке на железнодорожной станции Зябровка. Пожарная сигнализация сработала незадолго до полуночи - в этот момент магазин был закрыт. Огонь повредил мебель, стены и потолок в пристройке, спасатели потушили пламя до того, как оно перекинулось на товар. В результате возгорания пострадавших нет.

Защищая дом