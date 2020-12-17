О происшествиях по линии МЧС продолжит Елизавета Лакотко

На пожаре в Гомельском районе спасли мужчину

ЧП произошло накануне вечером в частном доме. Комнаты были окутаны густым дымом, а на диване спал сын хозяйки. Его вынесли на свежий воздух. Погорельца осмотрели медики, он не пострадал и госпитализация не понадобилась. Вероятно, искра могла вспыхнуть по причине неосторожного обращения с огнем.

Стихия разбушевалась и в Полоцком районе

Там огонь поглотил жилой дом. На горячую линию 101 обратились соседи погорельца.37-летний хозяин жилища сумел выбраться на улицу самостоятельно, он не пострадал, чего не скажешь о строении. Уничтожены кровля, потолочное перекрытие, а также имущество. Причину пожара установят эксперты. Основная версия - неправильное пользование электрооборудованием.

Трагическая гибель в Новогрудском районе

Огонь унес жизнь 71-летнего пенсионера. О том, что из окон соседского дома вырывается пламя, сообщила местная жительница. Конструкции строения рухнули, под завалами бойцы МЧС нашли тело хозяина. Как рассказали сельчане, мужчина жил один, периодически выпивал и курил. Потому не исключено, что ЧП произошло из-за непотушенной сигареты. Вторая версия - короткое замыкание. Делом занимается Следственный комитет.

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