О работе спасателей

Из-за серьезного пожара в одном из домов Витебска эвакуировали 18 человек. ЧП произошло на улице Гагарина. Сообщение о пожаре бойцы МЧС получили около 18:20. Когда спасатели были на месте, подъезд дома уже заполнил дым. Огнеборцы эвакуировали жильцов с верхних этажей. Стихию усмирили, но в результате ЧП в апартаментах закопчены стены и потолок. Причину происшествия пока не называют.



Вредная привычка, по одной из версий, могла стать причиной пожара в Шумилино. Ночью вспыхнул огонь в доме по улице Щорса. В постройке жили два брата. Еще до приезда спасателей один из них покинул жилище. Тело второго бойцы МЧС обнаружили позже в одной из комнат. Стихия уничтожила крышу и имущество в здании. Точную причину ЧП выясняют специалисты.