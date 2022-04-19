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Автодайджест о происшествиях на дорогах страны
Вся информация у Виктории Радевич.
Следователи установили личности трех погибших в аварии в Слуцком районе. Там накануне лоб в лоб сошлись легковушка и большегруз. Как сообщалось ранее, «Лада», двигаясь по трассе граница России -Ивацевичи, недалеко от деревни Весея выехала на встречку и врезалась в «мерседес» под управлением 29-летнего жителя Витебска. В Следственном комитете добавили, что водитель фуры на момент ДТП был трезв - он не пострадал. Полученные от удара травмы оказались смертельными для троих жителей Бреста - 54-х, 60-ти и 74-ех лет: все они находились в салоне российского авто. За жизнь еще одного мужчины 60-ти лет, ехавшего с ними, сейчас борются медики -пострадавший в тяжелом состоянии. По факту автотрагедии возбуждено уголовное дело. Помочь разобраться в обстоятельствах произошедшего следователи просят очевидцев. Если вы можете рассказать какие-либо подробности или поделиться записью с видеорегистратора, на экране номер телефона, по которому ждут звонка по телефону /017/ 278 17 97.
Подробности аварии
Лежал посреди проезжей части. Столичная ГАИ рассказала подробности аварии на перекрестке Долгиновского тракта и улицы Автомобилистов, где сегодня ночью грузовик с прицепом наехал на пешехода. По предварительной версии, мужчина -а его личность на конец рабочего дня установлена не была -лежал во второй полосе движения, когда оказался под колесами «ивеко». Пострадавшего с травмами госпитализировали. Все обстоятельства ДТП выясняются пока в формате проверки.
Тройной удар в Пинске
Авария произошла накануне днем на улице Красноармейской. Как предварительно сообщили в дорожной милиции, 56-летний местный житель за рулем «тойоты», съезжая с путепровода, пошел на обгон. Выехав на встречку, он врезался в другую «тойоту», которую от удара отбросило на встречную полосу. Там японский автомобиль въехал в "фольксваген". Травмы получил предполагаемый виновник ДТП -его увезли в больницу.
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