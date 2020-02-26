О задержании в Гомеле крупного наркосбытчика сообщает МВД

У жителя Гомеля нашли примерно 400 граммов марихуаны, еще 12 килограммов травы он хранил в Могилевской области. О задержании крупного наркосбытчика сообщает МВД. Зелье обнаружили в квартире подозреваемого. Оно было рассыпано по пакетам, сверткам и другим емкостям. Все изъятое направлено на экспертизу.



