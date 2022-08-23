3.74 BYN
Лжериелторы из Минска обещали дом в деревне и хорошую доплату
До момента заключения сделки переселяли своих жертв к себе или в съемные квартиры, покупали им алкоголь и продукты, чтобы собственники заветных квадратов больше не смогли появиться в собственном доме. Следователи раскрыли подробности расследования уголовного дела "серых риелторов".
Согласно материалам дела, обвиняемые - 48-летние мужчина и женщина из Минска - около пяти лет, начиная с конца 2016 года по апрель 2021-го, обманывали жителей столицы и завладевали их недвижимостью - квартирами, загородными домами и деньгами. По данным следствия, на счету фигурантов 15 потерпевших, а общий ущерб от их мошеннических действий более 880 тысяч рублей.
Так, пара находила жертв из числа тех, кто злоупотребляет спиртным и ведет асоциальный образ жизни, и убеждала их продать свое жилье, а взамен получить меньшее по площади, которое находилось бы где-нибудь в сельской местности, при этом обещали "хорошую доплату". Все это происходило во время совместных застолий, после которых "риелторы" тут же брались за оформление необходимой документации.
Следствием установлено, что вырученные от сделок денежные средства фигуранты присваивали себе, лишь иногда приобретали потерпевшим непригодное для проживания жилье. Зафиксировано 11 эпизодов преступной деятельности фигурантов. Непродолжительное время после совершения сделок обвиняемые продолжали поддерживать связь с потерпевшими, передавали им спиртное и обещали отдать деньги в ближайшее время, а затем и вовсе переставали выходить на связь. Стоит отметить, что 48-летняя пара нигде не работает, оба ранее неоднократно судимы за преступления имущественного характера. На основании собранных по делу доказательств двум фигурантам предъявлены обвинения по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". К ним с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.