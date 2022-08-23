Лжериелторы из Минска обещали дом в деревне и хорошую доплату

Следствием установлено, что вырученные от сделок денежные средства фигуранты присваивали себе, лишь иногда приобретали потерпевшим непригодное для проживания жилье. Зафиксировано 11 эпизодов преступной деятельности фигурантов. Непродолжительное время после совершения сделок обвиняемые продолжали поддерживать связь с потерпевшими, передавали им спиртное и обещали отдать деньги в ближайшее время, а затем и вовсе переставали выходить на связь. Стоит отметить, что 48-летняя пара нигде не работает, оба ранее неоднократно судимы за преступления имущественного характера. На основании собранных по делу доказательств двум фигурантам предъявлены обвинения по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". К ним с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по городу Минску