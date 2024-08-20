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Обитатели улицы Зыбицкой в Минске вновь попали в криминальную сводку

В милиции Минска рассказали, что некий иностранец украл телефон у посетителя бара улицы Зыбицкой, а минчанка - куртку и более 3,5 тыс. рублей. За кражи задержаны мужчина и женщина.

В одном случае имущество возвращено хозяину. Оперативно найти фигуранта помогли камеры наблюдения.

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