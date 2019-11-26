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Обошлось без жертв на пожаре в Гомеле
Накануне там горел склад со строительными материалами. Без материальных потерь не обошлось. Стихия оставила след, повредив хранилище и ангар. Имущество внутри было уничтожено. О ЧП спасателям сообщил сторож. Только он был на территории предприятия, когда разыгралось пламя. Бойцы МЧС оперативно потушили пожар. Сейчас выясняется, что могло стать причиной возгорания. Одна из возможных версий - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
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