Обошлось без жертв на пожаре в Гомеле

Накануне там горел склад со строительными материалами. Без материальных потерь не обошлось. Стихия оставила след, повредив хранилище и ангар. Имущество внутри было уничтожено. О ЧП спасателям сообщил сторож. Только он был на территории предприятия, когда разыгралось пламя. Бойцы МЧС оперативно потушили пожар. Сейчас выясняется, что могло стать причиной возгорания. Одна из возможных версий - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.



