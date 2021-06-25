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Обошлось без жертв в ДТП на улице Филимонова в Минске

Обошлось без жертв в ДТП на улице Филимонова в столице. Авария произошла накануне. По предварительной информации, 47-летний шофер грузовика ГАЗ ехал со стороны улицы Скорины, из-за несоблюдения дистанции он столкнулся с автомобилем "мерседес". В результате происшествия никто не пострадал, но машинам потребуется ремонт.


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