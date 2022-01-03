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Автодайджест за 3 января
Перепады температуры негативно сказываются на дорожной обстановке. Из-за гололедицы, сообщили в СК, накануне произошла автотрагедия с участием минивэна и маршрутки в Узденском райне. Один человек погиб, еще одиннадцать находятся в больнице. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 27-летний водитель "опеля", двигаясь в сторону Слуцка, потерял контроль над управлением на обледенелой дороге, в результате чего автомобиль вылетел на встречную полосу и там лоб в лоб столкнулся с маршруткой, которая ехала в столицу. От полученных травм на месте аварии скончалась пассажирка минивэна - сегодня ей бы исполнилось 25 лет. Оба водителя, а также 9 пассажиров маршрутки в возрасте от 17 до 24 лет с различными травмами госпитализированы.
Всего же, по информации ГАИ страны, за первые выходные наступившего года дорога унесла три жизни. Более 30 человек в авариях получили травмы.
Под колесами авто погиб велосипедист
Еще одна смерть на дороге произошла в Клецком районе. Там 2 января под колесами "ситроена" погиб велосипедист. По информации дорожной милиции, он лежал прямо на проезжей части. В ГАИ добавили, что ныне погибший (мужчине было 50 лет) не был обозначен фликером.
Легковушка сбила пешехода,который шел по краю проезжей части
В Брестском районе легковушка сбила пешехода, который, по предварительной информации ГАИ, в первый день нового года шел по краю проезжей части без фликера. Не исключено, что 23-летний водитель "фольксвагена" не успел вовремя нажать на тормоз, поскольку не заметил человека на дороге. От травм, полученных в результате наезда, 48-летний пешеход скончался.
Нетрезвый водитель сбил нетрезвую женщину в Гомеле
В Гомеле в минувшую субботу БМВ сбил 36-летнюю женщину, когда та, по версии дорожной милиции, перебегала улицу Лепешинского вне зебры. Пострадавшую увезли в больницу. Как позже выяснится, на момент аварии пешеход была нетрезвой, как и 38-летний водитель авто. Результат медосвидетельствования показал более 2,5 промилле алкоголя в его организме.
Пешеход попал под колеса легковушкив Барановичском районе
Еще один пешеход попал под колеса легковушки в минувшую субботу в Барановичском районе. Как предварительно рассказали стражи дорог, 61-летний мужчина шел по краю дороги без фликера, когда на него ехала встречная "Лада" под управлением 43-летнего жителя Ляховичей. Пострадавшего с травмами увезли в больницу.
"Шевроле" вылетел в кювет и опрокинулся
Тоже в Барановичском районе 2 января "шевроле" вылетел в кювет и опрокинулся. По данным ГАИ, все произошло потому, что 35-летняя водитель американского авто, двигаясь по трассе Барановичи - Гродно, не справилась с управлением (по какой причине - еще предстоит выяснить). В результате аварии травмы получил 12-летний пассажир. Он, по данным ГАИ, ехал в салоне непристегнутым. Подростка госпитализировали.
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