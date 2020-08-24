Обстоятельства пожара в Докшицком районе выясняют эксперты

В результате ЧП 2 человека погибли. Трагедия случилась накануне около полуночи. Спасателям поступило сообщение, что в деревне горит дом. Когда бойцы МЧС приехали на место, здание уже полностью было охвачено огнем. В постройке жила 72-летняя хозяйка вместе со своим знакомым. Когда огнеборцы побороли стихию, в помещении обнаружили два тела. Личности погорельцев пока не известны.