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Обычная проверка документов закончилась задержанием браконьера
Автомобиль рыбака-нелегала инспекторы ГАИ остановили в Осиповичском районе. Но вместо того, чтобы предъявить водительское удостоверение мужчина бросился в бега. Как выяснилось, причиной такого поведения стал груз, который перевозил водитель. В машине было обнаружено 166 килограммов рыбы. Позже отыскать беглеца сотрудникам дорожной милиции помогли госинспекторы. К этому моменту мужчина уже придумал свою версию, где взял рыбу.
Но, как позже выяснилось, придерживаться такой версии браконьеру было себе дороже. Дело в том, что за перевозку такого количества рыбы без документов предусмотрена уголовная ответственность и конфискация авто. В итоге нарушителю ничего не осталось, как во всем сознаться. Мужчина рассказал защитникам флоры и фауны, что поймал рыбу сетями, а позже и показал, где спрятал незаконное орудие лова. Сейчас нарушителю предстоит возместить ущерб природе, который оценен почти в 10 тысяч рублей.
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