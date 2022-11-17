Обзор автомобильных происшествий: угон, ДТП на трассе, неуправляемые электрокары

На МКАД Volkswagen врезался в отбойник. Столичная ГАИ сообщила, что сегодня утром 54-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Карвата. В районе 2-го километра кольцевой автомобилист не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение. От удара автомобиль отбросило во вторую полосу попутного направления. В результате ДТП водитель с травмами доставлен в больницу.

Угнал авто, совершил ДТП и скрылся

Угнал авто у новой подруги, чтобы повидаться с женой. Об угоне своего авто милиционерам рассказала хозяйка Nissan X-Trail. Она пояснила, что накануне в гостях у нее был знакомый из России, с которым она выпивала. Утром женщина отправилась на работу, а гость остался дома. Вернувшись, женщина не обнаружила свой автомобиль. Мужчину задержали недалеко от места жительства жены, с которой он сейчас разводится. В момент задержания фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат медосвидетельствования показал почти 2 промилле алкоголя. Также было установлено, что мужчина по дороге на чужом автомобиле совершил мелкое ДТП и скрылся с места происшествия. При этом нарушитель не имеет водительских прав управления.



Авария на трассе

Двойной удар. На скоростной трассе в России водитель "Лады" при выезде со второстепенной дороги не уступил преимущество автомобилям на главной и спровоцировал ДТП. Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, в машину виновника аварии с промежутком в несколько секунд врезалось сразу два. Первый удар пришелся в переднее крыло, а второй - в багажник. От удара "Ладу" развернуло. Серьезных травм участникам ДТП удалось избежать.

Количество ДТП с участием Tesla достигло 16