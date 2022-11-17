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Обзор автомобильных происшествий: угон, ДТП на трассе, неуправляемые электрокары
На МКАД Volkswagen врезался в отбойник. Столичная ГАИ сообщила, что сегодня утром 54-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Карвата. В районе 2-го километра кольцевой автомобилист не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение. От удара автомобиль отбросило во вторую полосу попутного направления. В результате ДТП водитель с травмами доставлен в больницу.
Угнал авто, совершил ДТП и скрылся
Угнал авто у новой подруги, чтобы повидаться с женой. Об угоне своего авто милиционерам рассказала хозяйка Nissan X-Trail. Она пояснила, что накануне в гостях у нее был знакомый из России, с которым она выпивала. Утром женщина отправилась на работу, а гость остался дома. Вернувшись, женщина не обнаружила свой автомобиль. Мужчину задержали недалеко от места жительства жены, с которой он сейчас разводится. В момент задержания фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат медосвидетельствования показал почти 2 промилле алкоголя. Также было установлено, что мужчина по дороге на чужом автомобиле совершил мелкое ДТП и скрылся с места происшествия. При этом нарушитель не имеет водительских прав управления.
Авария на трассе
Двойной удар. На скоростной трассе в России водитель "Лады" при выезде со второстепенной дороги не уступил преимущество автомобилям на главной и спровоцировал ДТП. Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, в машину виновника аварии с промежутком в несколько секунд врезалось сразу два. Первый удар пришелся в переднее крыло, а второй - в багажник. От удара "Ладу" развернуло. Серьезных травм участникам ДТП удалось избежать.
Количество ДТП с участием Tesla достигло 16
Американская компания Tesla сообщила о двух новых ДТП со смертельным исходом, с участием их автопилотов. Общее количество аварий с участием электрокаров достигло 16. ДТП были связаны с автоматизированными системами помощи водителю. Сообщается, что новые аварии с участием автомобилей Tesla Model 3 произошли в период с 15 сентября по 15 октября. При этом, как заявляют на Тесла, их авто один из самых безопасных в мире. Модель 3 получила максимальный 5-звездный рейтинг в каждой категории и подкатегории. Напомним, в китайском городе Чаочжоу потерявший управление электрокар насмерть сбил двух человек, еще трое получили травмы. Водитель пытался остановить автомобиль, нажав на стоп-сигнал, но это не помогло. По словам представителей компании, они проведут проверку инцидента и окажут следствию необходимую помощь.
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