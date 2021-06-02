Обзор чрезвычайных происшествий

Бойцы МЧС спасли тонувшую в реке женщину

Инцидент случился в Верхнедвинске. Спасатели получили сообщение, что на реке Дриса тонет человек. Оперативно специалисты были на месте. На поверхности воды никого не было, очевидцы рассказали, что женщину унесло течением. Водолазы обследовали акваторию. Вскоре они заметили человека на расстоянии 40 метров. Один из сотрудников обвязал себя веревкой и отправился на помощь к пострадавшей. Женщину втащили на берег и передали медикам.





Поставили автомобиль на 4 колеса спасатели на Гомельщине

Машина застряла на берегу реки Сож в деревне Старые Дятловичи. Частично легковушка Toyota Carina съехала с обрыва - была угроза опрокидывания. Известно, что за рулем авто находился 64-летний мужчина. Сам выехать не смог. Бойцы МЧС использовали буксировочный трос, чтобы вытянуть машину.





Без жертв обошлось на пожаре в Поставах

Там горел частный дом. Сообщение о происшествии поступило накануне вечером. Когда огнеборцы были на месте, стихия уже охватила крышу. Хозяйка жилища еще до приезда спасателей покинула постройку. Огонь уничтожил крышу, повреждены стены. Точную причину ЧП устанавливают. Рассматриваемая версия - нарушение правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования.





Нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов - предполагаемая причина пожара в частном доме в Кореличском районе

В результате ЧП мужчина получил ожоги. Как выяснилось, жильцы дома заменили сами газовый баллон, пострадавший решил проверить герметичность соединения зажженной спичкой. Произошла вспышка, пламя перебросилось на интерьер, затем на стены, имущество и крышу. Жильцы выбежали во двор. Мужчину медики госпитализировали с ожогом кисти руки.