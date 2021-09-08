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Обзор чрезвычайных происшествий
Пожар в Минске, спасены 2 человека
Пожар в столице, спасены 2 человека - это хозяин дома и его сожительница. Их спящих на кровати в горящем доме нашли бойцы МЧС. По данным спасателей, накануне от очевидца поступило сообщение, что по пер. Иркутскому в Минске горит частный дом. Когда бригада спасателей была на месте, из-под крыши шел дым. Сосед, который позвонил в МЧС, рассказал, что внутри могут быть люди. Чтобы приступить к тушению, сперва пожарные обесточили дом. Работы по локализации шли с улицы, чтобы попасть внутрь жилища и спасти постояльцев, пришлось разбить окно. Погорельцев нашли спящими. В результате пожара повреждены имущество в кухне и фронтон дома. Причина устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении хозяином дома.
Лидские спасатели ликвидировали пожар в трансформаторной подстанции
Она обеспечивает электричеством локомотивное депо и 20 частных домов по улицам Шевченко и Труханова в Лиде. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены перекрытие и трансформатор. Никто не пострадал. Предполагаемая причина возгорания - аварийный режим работы трансформатора. Локомотивное депо было временно запитано от резервной линии, задержки в движении поездов не произошло. Электроснабжение жилого сектора энергетики восстановили за несколько часов.
В Вилейском районе спасли инвалида-колясочницу
До приезда огнеборцев спас инвалида-колясочницу. Второй день рождения по праву может праздновать жительница Вилейского района. В доме сработал пожарный извещатель - загорелась веранда. Хозяин успел выскочить сквозь горящую дверь, а вот женщина оказалась в безвыходном положении. По соседству в гости к хозяйке приехал сын. Увидев пламя, которое перебиралось с веранды на дом, мужчина бросился на помощь. Выбив стекло, он помог женщине-инвалиду выбраться, передав ее соседям. С ожогами пострадавшая была доставлена в больницу. Причины пожара сейчас устанавливают.
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