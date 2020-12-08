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Обзор чрезвычайных происшествий
Его подготовил Юрий Шевчук.
В Миорском районе на пожаре погиб пенсионер
Возгорание в жилом доме произошло в агрогородке Турково по улице Молодежной. Когда спасатели приехали к месту ЧП, здание было полностью охвачено огнем, обрушилась кровля и потолочное перекрытие. В доме на полу огнеборцы обнаружили тело 62-летнего мужчины. Как выяснилось, погибший был квартиросъемщиком. Предположительная версия случившегося - неосторожное обращение с огнем при курении.
Пенсионер едва не погиб на пожаре в деревне Заямочное Минского района
Мужчине удалось самостоятельно покинуть дом до серьезных последствий, однако избежать травм не получилось. Пострадавший был доставлен в больницу с ожогами различной степени тяжести. Что касается пожара, то он был локализован спасателями. В результате повреждены крыша, имущество, стены и потолок в жилой комнате. Предполагаемая причина – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
В Кобрине горело производственное предприятие
Пожар случился в здании заготовительного цеха производственного участка "Кобриндрев". В результате инцидента было повреждено 4 кв. метра обшивки потолка. Пострадавших нет. Технологический процесс предприятия нарушен не был. Причина пожара устанавливается.
В Минске сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию автопожара
Загорание автомобиля БМВ-745 случилось в гараже по улице Железнодорожной. По информации спасателей, никто не пострадал. В результате происшествия был поврежден легковой автомобиль и закопчен гараж. Причина устанавливается. Предварительная версия – короткое замыкание электропроводки автомобиля.
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