Обзор чрезвычайных происшествий

Его подготовил Юрий Шевчук.





В Миорском районе на пожаре погиб пенсионер

Возгорание в жилом доме произошло в агрогородке Турково по улице Молодежной. Когда спасатели приехали к месту ЧП, здание было полностью охвачено огнем, обрушилась кровля и потолочное перекрытие. В доме на полу огнеборцы обнаружили тело 62-летнего мужчины. Как выяснилось, погибший был квартиросъемщиком. Предположительная версия случившегося - неосторожное обращение с огнем при курении.

Пенсионер едва не погиб на пожаре в деревне Заямочное Минского района

Мужчине удалось самостоятельно покинуть дом до серьезных последствий, однако избежать травм не получилось. Пострадавший был доставлен в больницу с ожогами различной степени тяжести. Что касается пожара, то он был локализован спасателями. В результате повреждены крыша, имущество, стены и потолок в жилой комнате. Предполагаемая причина – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

В Кобрине горело производственное предприятие

Пожар случился в здании заготовительного цеха производственного участка "Кобриндрев". В результате инцидента было повреждено 4 кв. метра обшивки потолка. Пострадавших нет. Технологический процесс предприятия нарушен не был. Причина пожара устанавливается.

В Минске сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию автопожара