Обзор чрезвычайных происшествий

Сообщение о возгорании в доме в деревне Волковщина поступило накануне ночью. Строение располагалось по улице Центральной. Когда спасатели приехали на место ЧП, стихия охватила здание полностью. Известно, что 53-летний хозяин дома жил один, на момент возгорания он находился в помещении. Тело мужчины огнеборцы обнаружили под обрушившимися конструкциями. Пламя уничтожило крышу. Повреждены стены. Предположительно, стихия разыгралась из-за неосторожного обращения с огнем.

Пламя вспыхнуло в одной из комнат в общежитии. Сообщение о ЧП сразу поступило на линию 101. Еще до приезда бойцов МЧС из здания эвакуировались 35 человек, среди которых 8 детей. Помощь медиков не понадобилась. Плотный дым стоял в коридоре на втором этаже. Пожар полыхал в одной из комнат. Огонь быстро потушили. Как выяснилось, в апартаментах, где вспыхнул пожар, живет семья с тремя детьми. Сигнал о возгорании услышала соседка и выбежала на коридор. Заметив дым, она постучала в соседнюю комнату, открыл мужчина. Соседи помогли женщине вынести детей, а мужчина самостоятельно пытался потушить огонь. В результате пожара повреждена мебель и стены в помещении. Несколько версий ЧП - это детская шалость или неосторожность при курении. Точную причину установят специалисты.