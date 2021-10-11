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Обзор чрезвычайных происшествий
На пожаре в Миорском районе погиб мужчина
Сообщение о возгорании в доме в деревне Волковщина поступило накануне ночью. Строение располагалось по улице Центральной. Когда спасатели приехали на место ЧП, стихия охватила здание полностью. Известно, что 53-летний хозяин дома жил один, на момент возгорания он находился в помещении. Тело мужчины огнеборцы обнаружили под обрушившимися конструкциями. Пламя уничтожило крышу. Повреждены стены. Предположительно, стихия разыгралась из-за неосторожного обращения с огнем.
Избежать трагедии удалось благодаря пожарной сигнализации в Щучине
Пламя вспыхнуло в одной из комнат в общежитии. Сообщение о ЧП сразу поступило на линию 101. Еще до приезда бойцов МЧС из здания эвакуировались 35 человек, среди которых 8 детей. Помощь медиков не понадобилась. Плотный дым стоял в коридоре на втором этаже. Пожар полыхал в одной из комнат. Огонь быстро потушили. Как выяснилось, в апартаментах, где вспыхнул пожар, живет семья с тремя детьми. Сигнал о возгорании услышала соседка и выбежала на коридор. Заметив дым, она постучала в соседнюю комнату, открыл мужчина. Соседи помогли женщине вынести детей, а мужчина самостоятельно пытался потушить огонь. В результате пожара повреждена мебель и стены в помещении. Несколько версий ЧП - это детская шалость или неосторожность при курении. Точную причину установят специалисты.
Пожар на подворье в Мядельском районе
На подворье в Мядельском районе пламя, вероятно, вспыхнуло из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Огонь повредил стену гаража и имущество внутри. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.
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