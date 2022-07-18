Пожар в Пинске едва не унес жизнь пожилого мужчины

Пожар в Пинске едва не унес жизнь пожилого мужчины. О ЧП на улице Чернеевичская очевидцы сообщили на спецлинию 101 накануне вечером: из окна жилого дома выбивался дым. Прибывшим экипажам МЧС соседи расскажут, что внутри жилища может быть человек. 63-летнего супруга хозяйки спасатели нашли в одной из комнат на диване. После осмотра медиками пострадавшего с отравлением дымом увезли в госпиталь. Что спровоцировало возгорание - выясняется.



Тренировочный прыжок сбили порывы ветра. В окрестностях Гродно помощь спасателей понадобилась застрявшей на дереве парашютистке. Девушка угодила в ветви ели и зависла на высоте около десяти метров. Об этом в диспетчерскую службу 101 сообщили в субботу утром. Бойцы МЧС, оценив обстановку, установили лестницу для спуска пострадавшей. Один из спасателей поднялся к девушке, аккуратно подтянул ее к себе и закрепил карабином на лестнице. Затем освободил стропы и помог спортсменке спуститься. Второй страховал внизу. А уже на подъемнике работники МЧС сняли запутавшийся в ветках парашют. Спасательная операция прошла успешно. Помощь медиков не понадобилась.



