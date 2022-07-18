3.69 BYN
Обзор чрезвычайных происшествий | 18.07.2022
Пожар в Пинске едва не унес жизнь пожилого мужчины
Пожар в Пинске едва не унес жизнь пожилого мужчины. О ЧП на улице Чернеевичская очевидцы сообщили на спецлинию 101 накануне вечером: из окна жилого дома выбивался дым. Прибывшим экипажам МЧС соседи расскажут, что внутри жилища может быть человек. 63-летнего супруга хозяйки спасатели нашли в одной из комнат на диване. После осмотра медиками пострадавшего с отравлением дымом увезли в госпиталь. Что спровоцировало возгорание - выясняется.
В окрестностях Гродно на дереве застряла парашютистка
Тренировочный прыжок сбили порывы ветра. В окрестностях Гродно помощь спасателей понадобилась застрявшей на дереве парашютистке. Девушка угодила в ветви ели и зависла на высоте около десяти метров. Об этом в диспетчерскую службу 101 сообщили в субботу утром. Бойцы МЧС, оценив обстановку, установили лестницу для спуска пострадавшей. Один из спасателей поднялся к девушке, аккуратно подтянул ее к себе и закрепил карабином на лестнице. Затем освободил стропы и помог спортсменке спуститься. Второй страховал внизу. А уже на подъемнике работники МЧС сняли запутавшийся в ветках парашют. Спасательная операция прошла успешно. Помощь медиков не понадобилась.
В Полоцке 17 июля между деревьями застряла школьница
В Полоцке17 июля спасатели помогли застрявшей между деревьями школьнице. По данным портала 112.by, инцидент произошел во дворе дома на улице Свердлова. Один из бойцов МЧС помогал маме поддерживать ребенка на весу. Другой с помощью гидравлических ножниц раздвинул ветки дерева и освободил ногу девочки. К счастью родителей, малышка отделалась только испугом.