Обзор чрезвычайных происшествий

Личности 2 погибших в Орше устанавливают специалисты

Тела обнаружили спасатели под обломками сгоревшего дома. Бойцы МЧС получили сообщение о возгорании в одной из построек по 3-му переулку Белинского. Горел летний домик. Позже под обрушившейся конструкцией нашли тела 2 человек, предварительно, это женщина и мужчина. Сообщается, что принадлежит участок жительнице Минска и на момент ЧП хозяйка была в столице. Причину пожара пока не называют.





На пожаре в Могилеве бойцы МЧС спасли мужчину, хозяина квартиры

Когда спасатели приехали на место ЧП, соседи погорельца сообщили, что в жилище может быть человек. В апартаментах он живет один. На полу в коридоре огнеборцы обнаружили человека. Он был без сознания. Мужчину вынесли на свежий воздух, после чего передали врачам. С диагнозом "отравление дымом" его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Предположительно, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.





Неосторожность при курении могла спровоцировать пожар в Лиде

Накануне там спасли из горящей квартиры 3 человек. Возгорание случилось в одном из домов по улице Гагарина. Постройка разделена на две квартиры. Попасть в жилище, где вспыхнул огонь, бойцы МЧС смогли через окно, дверь оказалась заперта. Уже в помещении были обнаружены спящими 3 человека, хозяин, его дочь и ее сожитель. Всех вывели на улицу. В госпитализации не нуждались. Жильцы соседней квартиры вышли на улицу самостоятельно. Оперативно спасатели потушили пожар, но теперь в постройке придется сделать ремонт.





В Борисове помощь сотрудников МЧС понадобилась водителю авто