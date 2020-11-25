Обзор чрезвычайных происшествий

Его подготовил Владимир Королев.

Следователи выясняют обстоятельства смертельного пожара в Брагинском районе. В половине пятого утра спасателям позвонил испуганный сосед, рассказав о ЧП. К моменту приезда огнеборцев в доме обрушилась крыша, под завалами бойцы МЧС обнаружили бездыханное тело 23-летнего хозяина постройки. Друг погибшего, 22-летний парень, еще до прибытия расчетов сам выбежал на улицу, впоследствии он был госпитализирован с термическими ожогами. Огонь уничтожил кровлю и потолочные перекрытия, повредил стены и вещи в доме. Одна из версий возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

Работали спасатели и на второй кольцевой, где накануне вечером случилась серьезная авария. Там фура угодила в кювет. По предварительной информации, 48-летний водитель за рулем ДАФ не справился с управлением, в результате чего протаранил металлическое ограждение и вылетел за пределы дороги. В ГАИ сообщили, что шофер тягача получил повреждения и был госпитализирован. Не исключено, что погодные условия также сыграли свою роль в ДТП.