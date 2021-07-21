На пожаре в Орше сотрудники МЧС спасли пенсионерку

Возгорание в квартире одной из многоэтажек поступило накануне днем. Из окна комнаты на четвертом этаже шел сильный дым. Войти в квартиру спасателям сразу не удалось, дверь была закрыта на замок. С помощью специнструмента ее вскрыли. Внутри помещения никого не было, горел балкон, стены и вещи. Параллельно огнеборцы обходили квартиры подъезда и просили жильцов покинуть дом. На этом же этаже в соседней квартире спасатели услышали стоны. Внутри было дымно. Практически у входа на полу лежала женщина. Ее вывели на улицу и передали медикам. Выяснилось, что горевшая квартира принадлежит мужчине, которого на момент пожара дома не было. Причина ЧП устанавливается.





На пожаре в Вилейке работники МЧС спасли мужчину и женщину

Инцидент произошел накануне вечером. Горел частный дом, в котором были люди. Огнеборцы обнаружили и вынесли на свежий воздух хозяина дома. Вторая группа нашла и вынесла на улицу женщину. Спасенных передали медикам. Женщину с отравлением угарным газом доставили в больницу. Пенсионер-хозяин не пострадал. Пожар ликвидирован спасателями. В результате происшествия огнем повреждено имущество, закопчены стены в комнате.





Пожар в столичной квартире: бойцы МЧС спасли супругов

Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 15-этажного дома поступило от соседей. Пожарные поднялись по лестнице в горящую квартиру. В коридоре нашли женщину и вывели из опасной зоны. Другая группа проникла в квартиру через балкон и обнаружила хозяина апартаментов. Его вынесли на носилках и передали бригаде скорой помощи. Он был госпитализирован с отравлением продуктами горения. Пожар ликвидирован. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.





Во время пожара в общежитии Жлобина спасены 2 человека, 67 эвакуированы

О ЧП оповестила противопожарная сигнализация. После прибытия к месту инцидента было установлено, что из окна комнаты на четвертом этаже идет дым. Семья из той квартиры на момент ЧП находилась на улице. При обследовании комнат в одной из них пожарные услышали просьбы о помощи. Открыв дверь, обнаружили двух человек. При помощи масок для пострадавшего их вывели на свежий воздух. В результате пожара огнем в горящем блоке повреждено имущество в двух комнатах. Пострадавших нет. Предварительная версия пожара - проблемы с электрооборудованием.





На пожаре в Городокском районе работники МЧС спасли мужчину

На линию 112 поступило сообщение о задымлении в доме в деревне Слобода. К месту сообщения незамедлительно было направлено два отделения. Открытого пламени видно не было, однако шел сильный дым. Очевидец рассказал, что в доме может быть хозяин. Мужчину нашли в дальней комнате на полу, он был без сознания, рядом горела кровать. Его вынесли на свежий воздух и до приезда медиков пытались привести в чувства. Спасенного осмотрели медики и госпитализировали в больницу с отравлением дымом и ожогами. Специалисты проводят проверку, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.