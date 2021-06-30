Обзор чрезвычайных происшествий

На пожаре в Верхнедвинском районе спасен мужчина

Там горел дом. Огнеборцы получили информацию о ЧП и оперативно приехали на место. Языки пламени вырывались из окон, в помещении стоял дым. Спасатели зашли в здании, на полу они заметили человека. Мужчину вывели на свежий воздух. Медики его осмотрели и отпустили домой. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. По одной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении.





Неосторожное обращение с огнем - возможная причина пожара в Гомеле

В доме по улице Народного ополчения горела квартира. Шел дым из окон апартаментов на втором этаже. Работники МЧС в одной из комнат обнаружили мужчину, сына хозяйки квартиры. Пострадавшего вынесли на улицу и передали медикам. Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате ЧП повреждено имущество. Точная причина возгорания устанавливается.





В Минске спасатели оказали помощь монтажнику

В Минске спасатели оказали помощь монтажнику, который проводил работы по ревизии дымоходной системы. Мужчина получил отравление продуктами горения тяжелой степени. Самостоятельно спуститься с крыши здания он не мог. Пострадавшего спустили и транспортировали в машину врачей. Мужчина в больнице.





ГАИ выясняет обстоятельства аварии в пригороде Волковыска

ГАИ выясняет обстоятельства аварии в пригороде Волковыска, где накануне на объездной дороге опрокинулась фура. В результате аварии на проезжую часть разлилось топливо. Для безопасности спасатели засыпали дизельное пятно песком.