Обзор чрезвычайных происшествий

В Гомельском районе горела котельная предприятия - едва не сгорел целый цех

О пожаре стало известно накануне днем, когда сработала сигнализация. Оказалось, что в котельной, пристроенной к цеху по производству окон, сильное задымление. В результате пожара повреждено потолочное перекрытие на площади 2 кв. метра, имущество в котельной. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован спасателями. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, агрегатов и устройств.

Из-за пожара в одном из блоков Гродненского общежития эвакуировали больше 80 человек, никто не пострадал

Инцидент произошел накануне днем. В здании по бульвару Ленинского комсомола сработала автоматическая пожарная сигнализация "Молния". Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, из здания валил сильный дым. Три звена спасателей проверили помещения и убедились, что пострадавших нет. Вместе с тем эвакуировали всех жильцов. Пожар ликвидирован. В МЧС отметили, что благодаря установленным в коридорах и жилых комнатах извещателям пожар был обнаружен на ранней стадии. Огнем повреждены оконная рама, мебель, закопчены стены и потолок в комнате. Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.

В Лиде после ДТП спасатели деблокировали пассажира

Авария произошла вчера вечером. Установлено, что легковой автомобиль "крайслер" въехал в грузовой "рено", в результате чего в салоне легковушки оказался зажат человек. Работники МЧС при помощи специального гидравлического инструмента мужчину освободили и передали медикам. После осмотра пострадавшего с травмами различной степени доставили в больницу.

В Волковыске сотрудники МЧС спасли тонущего человека

В дежурную службу звонок поступил накануне вечером о том, что в реке находится человек. Прибывшие спасатели установили, что на середине реки Волковыя на льду лежит мужчина. Выяснилось, что он решил проверить крепость льда, чтобы порыбачить. Но когда понял, что есть угроза провалиться, то лег и позвонил знакомой с просьбой вызвать спасателей. Один из работников МЧС надел спасательный жилет, обвязался страховочной веревкой и с помощью лестницы-палки дошел по льду к пострадавшему. Мужчину спасли, он не пострадал.

В Шумилинском районе любителя зимней рыбалки спасали бойцы МЧС