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Обзор чрезвычайных происшествий
Пагубная привычка курить в постели привела к трагедии в Витебске
Минувшей ночью в квартире по улице Правды погиб мужчина. Тело хозяина жилища бойцы МЧС обнаружили в комнате на диване. В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены и потолок.
Загорание в общежитии Любани обнаружила пожарная автоматика
Жильцы услышали сигнализацию и вызвали спасателей. 15 человек покинули строение самостоятельно, пострадавших нет. Когда к месту ЧП приехали огнеборцы, из окна комнаты на первом этаже шел дым. Возгорание оперативно ликвидировали. Сообщается, что пламя повредило стену, потолок и мебель. Из-за чего вспыхнула искра, предстоит выяснить экспертам.
В Бобруйском районе спасли тонувшего мужчину
Об инциденте на горячую линию 101 сообщил очевидец. По информации МЧС, человек находился на расстоянии 100 метров от берега. При помощи веревки и жилета пострадавшего вытащили из озера. С диагнозом "переохлаждение" мужчину госпитализировали.
Операцию по спасению провели и в Витебске
Там на карнизе третьего этажа находилась 81-летняя пенсионерка. События развернулись в доме по улице Ленина. У женщины не получалось самостоятельно вернуться в квартиру. Бойцы МЧС по автолестнице поднялись к бабушке и помогли спуститься на землю. Ее осмотрели медики, пенсионерка не пострадала. Почему она оказалась на карнизе, не сообщается.
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