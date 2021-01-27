Обзор чрезвычайных происшествий

Пагубная привычка курить в постели привела к трагедии в Витебске

Минувшей ночью в квартире по улице Правды погиб мужчина. Тело хозяина жилища бойцы МЧС обнаружили в комнате на диване. В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

Загорание в общежитии Любани обнаружила пожарная автоматика

Жильцы услышали сигнализацию и вызвали спасателей. 15 человек покинули строение самостоятельно, пострадавших нет. Когда к месту ЧП приехали огнеборцы, из окна комнаты на первом этаже шел дым. Возгорание оперативно ликвидировали. Сообщается, что пламя повредило стену, потолок и мебель. Из-за чего вспыхнула искра, предстоит выяснить экспертам.

В Бобруйском районе спасли тонувшего мужчину

Об инциденте на горячую линию 101 сообщил очевидец. По информации МЧС, человек находился на расстоянии 100 метров от берега. При помощи веревки и жилета пострадавшего вытащили из озера. С диагнозом "переохлаждение" мужчину госпитализировали.

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