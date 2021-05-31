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Обзор чрезвычайных происшествий
Работники ОСВОД спасли четверых подростков, которые перевернулись на байдарке
Инцидент произошел накануне в Гомеле. Известно, что во время тренировки на реке Сож четверо ребят следовали за тренером на байдарке. Из-за потери равновесия они перевернулись, а судно, за которое они держались, течением прибило к опоре моста. Спасатели подъехали к ним на катере и доставили на берег. В медицинской помощи они не нуждались.
В Кобринском районе мужчина упал в подземный резервуар - понадобилась помощь спасателей
ЧП произошло на территории бывшего склада хранения нефтепродуктов. Сотрудники МЧС установили, что пострадавший провалился в пустой резервуар глубиной 6 метров, а угодил в ловушку мужчина после обрушения железобетонных плит перекрытия, по которым он ходил. После этого его присыпало грунтом. Спасатели спустились в хранилище и при помощи аварийно-спасательного оборудования достали мужчину. С предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, травма живота и позвоночника" его госпитализировали.
Пенсионерка и ее зять погибли на пожаре в Орше
Сообщение в МЧС поступило накануне вечером. Сообщалось, что горит жилой дом по 3-ему Тракторному переулку. Когда пожарные расчеты были на месте, было видно, что внутри дома плотный дым. На участке проживали большая семья. В ходе тушения пожара в горящих комнатах спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Это муж и мать хозяйки. Огонь спасатели ликвидировали. Рассматривается версия пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
В Мстиславском районе серьезная авария двух легковушек - понадобилась помощь спасателей
ДТП произошло еще в субботу. Установлено, что 39-летний житель деревни Ходосы на автомобиле Audi-80 не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Volvo. От удара Audi разорвало на две части, которые оказались в кювете. Volvо задымился и загорелся. Водитель французского авто и два его пассажира успели покинуть машину. 16-летней пассажирке оказали помощь медики. Шофер Audi с места происшествия скрылся, однако вскоре его задержали. Вероятно, он был пьян. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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