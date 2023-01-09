Обзор чрезвычайных происшествий: что стало основной причиной пожаров

Новогрудский район

В Новогрудском районе на пожаре погибли два человека. Возгорание произошло в деревне Ловчицы. Когда на место прибыли спасатели, дом был полностью охвачен огнем. Кровля обвалилась. Под завалами спасатели нашли тела 52-летнего и 25-летнего мужчин. Причина пожара устанавливается. Одна из версий - незатушенная сигарета.

Чашникский район

На пожаре в Чашникском районе бойцы МЧС спасли пенсионерку. Здесь пламя не успело охватить весь дом. Но внутри здания было сильное задымление. На кровати спасатели обнаружили женщину. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Предполагаемая причина возгорания - та же - сигарета.

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