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Обзор чрезвычайных происшествий: что стало основной причиной пожаров
Новогрудский район
В Новогрудском районе на пожаре погибли два человека. Возгорание произошло в деревне Ловчицы. Когда на место прибыли спасатели, дом был полностью охвачен огнем. Кровля обвалилась. Под завалами спасатели нашли тела 52-летнего и 25-летнего мужчин. Причина пожара устанавливается. Одна из версий - незатушенная сигарета.
Чашникский район
На пожаре в Чашникском районе бойцы МЧС спасли пенсионерку. Здесь пламя не успело охватить весь дом. Но внутри здания было сильное задымление. На кровати спасатели обнаружили женщину. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Предполагаемая причина возгорания - та же - сигарета.
Австралия
В Австралии произошло самое сильное наводнение за всю историю метеонаблюдений. На военных вертолетах были эвакуированы несколько сотен человек. В некоторых местах подтоплена территория протяженностью в 50 километров. Пока трудно оценить ущерб но, по оценкам властей, на восстановительные работы уйдут месяцы. Причина наводнения - проливные дожди, которые бывают раз в столетие.
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