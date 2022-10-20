Обзор чрезвычайных происшествий - информация от спасателей

Обзор чрезвычайных происшествий - в материале Виктории Радевич.

Сразу три жизни оборвались в огне в столичном регионе накануне. По данным МЧМ, во время тушения пожара в агрогородке Колодищи под Минском, спасатели обнаружили хозяина. Спасти 73-летнего мужчину было уже невозможно. Из-за чего произошла трагедия, устанавливается.

Примерно в это же время и тоже в Минском районе, сообщили в спасательной службе, загорелся дачный дом в садовом товариществе возле деревни Горошки. Что спровоцировало смертельное пламя, еще предстоит выяснить специалистам. На пожаре погибла хозяйка. Ей было 76 лет.

Из-за чего вспыхнул дачный дом в Пуховчиском районе, версии, даже предварительной, пока не сообщается. Сообщение о ЧП на спецлинию 101 поступило ближе к полуночи. Прибывшие на вызов спасатели нашли на пепелище безжизненное тело пенсионера. Медикам оставалось констатировать смерть 69-летнего мужчины.

Последствия ночной трагедии в Кличеве. В обстоятельствах случившегося разбираются специалисты. По данным портала 112.by, огненная стихия не оставила шанса выжить 51-летней женщине. Ее бездыханное тело вытащили спасатели.

Из горящего дома в Любанском районе, если точнее, в агрогородке Сосны-2, бойцы МЧС вытащили хозяина. О том, что в жилище может находиться человек и в какой комнате он вероятнее всего находится, на месте рассказали соседи. К тому моменту весь дом заполнил густой дым. Чтобы попасть внутрь, спасателям пришлось разбить окно. Мужчину нашли на диване: он был в сознании, но выбраться на улицу сам не мог. Спасенного 52-летнего мужчину с предварительным диагнозом "отравление дымом" увезли в госпиталь. В МЧС предполагают: возгорание случилось потому, что хозяин лег в кровать с тлеющей сигаретой.

Трагедией для родителей обернулся пожар в Жлобине. Из-за детской шалости с огнем произошло возгорание в квартире. Мать смогла спасти троих, но из-за сильного задымления не удалось найти 9-летнего мальчика. Полученные травмы для ребенка оказались несовместимыми с жизнью - он умер на больничной койке. Проблемой детской смертности в огне озабочены в Генпрокуратуре: с начала года в стране на пожарах погибли 8 несовершеннолетних - это вдвое больше, чем в 2021-м. Ситуация находится на особом контроле.

Генпрокуратура обращает внимание взрослых на необходимость быть более внимательными и бдительными в отношении своих детей. Особенно в преддверии каникул, не оставлять их без присмотра.