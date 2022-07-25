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Обзор дорожно-транспортных происшествий - информация ГАИ
О том, что произошло на дорогах страны, узнаем прямо сейчас. Материал подготовил Александр Смирнов.
Кормянский р-н
В Кормянском районе пострадал ребенок. В деревне Лебедевка 33-летняя бесправница на Citroen при выезде задним ходом с прилегающей территории совершила наезд на свою дочь. 6-летняя девочка стояла позади автомобиля. С тяжелыми травмами ребенка отвезли в реанимацию.
Петриковский р-н
В Петриковском районе также ДТП с ребенком. Сообщается, что 31-летний водитель Mercedes Sprinter на трассе Гомель – Кобрин не рассчитал дистанцию и совершил столкновение с попутным BMW 530. В результате ДТП травмы получили 2 пассажира легкового автомобиля: 38-летняя женщина и 14-летняя девочка. Они в больнице.
Молодечненский р-н
В Молодечненском районе на мотоцикле разбилась 14-летняя девочка. В результате ДТП она госпитализирована с телесными повреждениями. По информации правоохранителей, пострадавшая ехала без шлема. Известно, что водительских прав у нее тоже нет. В субботу вечером подросток на мотоцикле "Минск" не справилась с управлением, съехала на правую обочину и врезалась в забор жилого дома.
Солигорский р-н
В ночь субботы на воскресенье Lada Granta сбила попутного велосипедиста. Пострадавший доставлен в больницу. Почему жительница Солигорска не заметила человека на дороге, выясняется.
Минск
Крупная авария накануне вечером в столице. На улице Московской легковушку вынесло в лобовую. По предварительной информации ГАИ, 30-летняя дама за рулем Toyota при съезде с моста со стороны проспекта Независимости не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где врезалась в Volkswagen. В результате ДТП два пассажира из японского авто, а также пассажир Volkswagen были доставлены в больницу.
Вилейский р-н
А в Вилейском районе перевернулся автомобиль. Водитель УАЗа на закруглении дороги влево не справилась с управлением, попала в занос, съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии женщина-пассажир с полученными травмами попала в больницу. Известно, что пострадавшая не была пристегнута ремнем безопасности.
Бешенковичский р-н
Наряду ДПС пришлось регулировать безопасность проезда автомобилей, пока устраняли последствия аварии. В Бешенковичском районе перевернулся прицеп лесовоза. По данным Госавтоинспекции, 33-летний шофер МАЗа не учел погодные условия и технические характеристики транспортного средства. В итоге прицеп перевернулся, бревна рассыпались по трассе.
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