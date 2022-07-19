Обзор дорожно-транспортных происшествий - информация ГАИ

Утренняя авария парализовала движение в Минске. По информации ГАИ, водитель микроавтобуса ехал по проспекту Машерова и при повороте направо не уступил дорогу попутному трамваю, который из-за этого въехал в машину и сошел с рельсов. В результате ДТП водитель автомобиля Ford погиб. Движение трамваев было парализовано. Объезд организовали до разворотных колец "Зеленый Луг" и "Змитрока Бядули". Инспекторы также предупредили, что из-за аварии вблизи дома № 25 по проспекту Машерова не работает светофорное регулирование.

Почти полтысячи нарушений ПДД выявили инспекторы ГАИ Гомельской области за время операции "Фильтр", которая прошла накануне. 31 водитель задержан за езду без права управления и 1 – в состоянии алкогольного опьянения.

И еще одна автоистория из юго-восточного региона страны.

Белорус вернулся из-за границы на автомобиле с поддельным регистрационным номером. Исследовать липу пришлось экспертам. Таможенники остановили на границе автомобиль со странными госномерами пятого региона. За рулем был белорус, он возвращался домой. Так как у сотрудников таможни возникли сомнения, таблички отправили на экспертизу. Оказалось, подделка. Как пояснил сам владелец авто, эти регистрационные знаки он купил в интернет-магазине. По его мнению, за границей велика вероятность похищения номеров. Чтобы не было возможных проблем, он временно установил на автомобиль подделку. Добавим, что по законодательству за подделку номеров может грозить до 2 лет лишения свободы.

Карма или неизбежность наказания? На белорусско-польской границе так называемым держателям очередей пробили колеса. Инцидент произошел на участке границы в районе пункта пропуска "Козловичи", с польской стороны "Кукурыки" - именно там очевидцы заметили несколько машин с пробитыми колесами. В одном из пабликов дальнобойщиков участники чата предполагают, что таким образом неизвестные наказали "держателей очередей".

Урок преподала Вселенная одному водителю фургона из России. Мужчина пытался объехать пробку по обочине, причем во встречном направлении. Но далеко так называемый обочечник не проехал. На своем пути он не смог разминуться с грузовиком. Как итог - поврежденные авто (свое и чужое) и штраф за нарушение ПДД.