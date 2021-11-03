Обзор дорожных новостей - информация ГАИ Беларуси

При перестроении не убедился в безопасности маневра - это предварительная версия аварии на МКАД, где сегодня столкнулись два большегруза. ДТП случилось в районе улицы Тимирязева. Mercedes врезался в автопоезд Renault, фура выехала за пределы дороги и съехала в кювет. Сам фургон Mercedes вошел в неуправляемый занос и врезался в отбойник. Пострадавших нет, авария спровоцировала затор на кольцевой.



Водитель Renault пострадала в утреннем ДТП на столичной улице Киселева. Предварительно установлено, что дама, нарушив правила, повернула налево, где в нее врезался Mercedes. Женщина была доставлена в больницу, иные обстоятельства аварии дорожная милиция выяснит в результате проверки.



Вырвало колеса на ходу у большегруза. В Минске прохожие сняли необычную аварию. Видео начинается, когда колеса самосвала катятся через перекресток и сталкиваются с Peugeot, который остановился на красный свет. О причинах подобной поломки пользователи не сообщают.



Припарковался так, что заблокировал движение поезда. В Борисове товарный состав вынужден был дожидаться водителя Mitsubishi, который оставил внедорожник рядом с путями, из-за чего остановилось движение на этом участке железной дороге. Машинисту пришлось вызвать ГАИ и лишь после появления водителя, который отогнал авто, поезд продолжил путь.





