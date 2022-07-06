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Обзор дорожной обстановки в Беларуси на 6 июля
В Столбцовском районе в столкновении микроавтобуса и грузовика пострадали 3 человека. Авария произошла накануне днем. По информации ГАИ, 18 летний бесправник за рулем "Форд-Транзит", поворачивая налево, не уступил дорогу встречной автомашине МАЗ. В результате столкновения водитель и трое пассажиров микроавтобуса, в том числе несовершеннолетняя девушка, с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
Мотоциклист без прав получил сразу 3 протокола
Решил не останавливаться и получил сразу 3 протокола. Накануне в Жодино сотрудники ГАИ заметили мотоциклиста с пассажиром - без экипировки оба. Инспекторы подали сигнал об остановке, на что водитель никак не отреагировал и продолжил движение. Началась погоня. В деревне Барсуки Смолевичского района на первом же повороте мотоциклист не справился с управлением и упал вместе с пассажиром. Бросив мотоцикл, парни бросились бежать. Инспектору ДПС удалось задержать мотолюбителя. Выяснилось, что водитель - 18-летний житель Смолевичского района. Он был трезв, но не имел водительских прав. И к чему такие сложности были? В итоге в отношении мотоциклиста составлен ряд протоколов за нарушения.
Звонок очевидцев помог задержать пьяного водителя
Звонок очевидцев помог задержать пьяного водителя в Чаусах. На линию 102 позвонили отдыхающие, рассказав, что с городского пляжа собирается уезжать «ауди», водитель которой выпивал спиртное. Наряд ДПС был неподалеку. Задержанным оказался местный житель, освидетельствование показало свыше 2 промилле алкоголя.
Нетрезвый автомобилист сбил пенсионера
Нетрезвый автомобилист сбил пенсионера, который сидел возле забора у своего дома. Авария произошла в Свислочском районе в деревне Дудичи. По информации ГАИ, в какой-то момент мимо участка мужчины проезжала "ауди", за рулем - 48-летний житель соседней деревни. Водитель был пьян и, как выяснилось, уснул за рулем. Автомобиль съехал в кювет и направился именно в том направлении, где сидел пенсионер. В результате с травмами голеней обеих ног пенсионер госпитализирован.
Авария с мотоциклистом в Минске
Разворот таксиста через двойную сплошную привел к аварии с мотоциклистом. ДТП произошло накануне вечером в Минске. Установлено, что водитель автомобиля такси "ниссан" двигался по улице Кижеватова. При развороте через двойную сплошную линию он столкнулся со встречным мотоциклом "кавасаки". Байкер получил различные травмы и попал в больницу.
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