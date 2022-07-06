Обзор дорожной обстановки в Беларуси на 6 июля

В Столбцовском районе в столкновении микроавтобуса и грузовика пострадали 3 человека. Авария произошла накануне днем. По информации ГАИ, 18 летний бесправник за рулем "Форд-Транзит", поворачивая налево, не уступил дорогу встречной автомашине МАЗ. В результате столкновения водитель и трое пассажиров микроавтобуса, в том числе несовершеннолетняя девушка, с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Мотоциклист без прав получил сразу 3 протокола

Решил не останавливаться и получил сразу 3 протокола. Накануне в Жодино сотрудники ГАИ заметили мотоциклиста с пассажиром - без экипировки оба. Инспекторы подали сигнал об остановке, на что водитель никак не отреагировал и продолжил движение. Началась погоня. В деревне Барсуки Смолевичского района на первом же повороте мотоциклист не справился с управлением и упал вместе с пассажиром. Бросив мотоцикл, парни бросились бежать. Инспектору ДПС удалось задержать мотолюбителя. Выяснилось, что водитель - 18-летний житель Смолевичского района. Он был трезв, но не имел водительских прав. И к чему такие сложности были? В итоге в отношении мотоциклиста составлен ряд протоколов за нарушения.

Звонок очевидцев помог задержать пьяного водителя

Звонок очевидцев помог задержать пьяного водителя в Чаусах. На линию 102 позвонили отдыхающие, рассказав, что с городского пляжа собирается уезжать «ауди», водитель которой выпивал спиртное. Наряд ДПС был неподалеку. Задержанным оказался местный житель, освидетельствование показало свыше 2 промилле алкоголя.

Нетрезвый автомобилист сбил пенсионера

Нетрезвый автомобилист сбил пенсионера, который сидел возле забора у своего дома. Авария произошла в Свислочском районе в деревне Дудичи. По информации ГАИ, в какой-то момент мимо участка мужчины проезжала "ауди", за рулем - 48-летний житель соседней деревни. Водитель был пьян и, как выяснилось, уснул за рулем. Автомобиль съехал в кювет и направился именно в том направлении, где сидел пенсионер. В результате с травмами голеней обеих ног пенсионер госпитализирован.

Авария с мотоциклистом в Минске