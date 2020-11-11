Обзор дорожных новостей

Почти полтора промилле алкоголя - водитель грузового автомобиля "сканиа", который совершил крупную аварию на МКАД, находился в состоянии алкогольного опьянения. Такие данные озвучила сегодня Госавтоинспекция по результатам медицинского теста. ДТП произошло накануне около половины девятого вечера. По предварительной информации, фура ехала по кольцевой дороге со стороны проспекта Дзержинского в направлении Мазурова. Шофер не справился с управлением и в районе улицы Громова пробил разделительное ограждение, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя легковыми автомобилями. Телесные повреждения получили два пассажира легковушек - их осмотрели медики. По уточненной информации, травму ноги получил также водитель одного легкового авто. Правоохранительные органы проводят поверку.

86-летняя пенсионерка попала под колеса машины в Новополоцке

Примечательно, что женщина пересекала дорогу по пешеходному переходу, в этот момент ее сбило маршрутное такси. Инцидент произошел улице Молодежной примерно в семь часов вечера. Почему шофер не заметил пенсионерку, сейчас выясняют правоохранители. Единственное, что можно добавить: водитель и сам далеко не юного возраста. По данным ГАИ, ему 63 года. В результате ДТП пешеход получила травмы, с которыми была госпитализирована.

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По информации некоторых СМИ, «мерседес» пытался обогнать МАЗ, который перевозил емкости для жидкого азота. По всей видимости, водитель легковушки не рассчитал дистанцию до встречного автомобиля и, когда пытался вернуться в свою полосу, зацепил бампер грузовика, после этого «мерседес» ушел в занос, вылетел на обочину и лег на крышу. По данным сотрудников ГАИ, два парня и девушка, находившиеся в салоне, отделались легкими травмами. К тому же, 25-летнего водителя отправили в больницу на медицинское освидетельствование.

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