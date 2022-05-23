Обзор дорожных новостей

Минский район

Нетрезвый водитель на легковушке влетел в грузовик - погиб пассажир. ДТП произошло накануне в Минском районе на 2-й кольцевой. По информации ГАИ, 35-летний водитель за рулем "сеат", находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в большегруз MAN и автомобиль DAF, стоящие на обочине. В результате ДТП шофер легковушки получил телесные повреждения, он в больнице. 38-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте. В крови виновника обнаружили почти 3 промилле алкоголя. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Житковичский район

В Житковичском районе под колесами автомобиля ГАЗ погиб велосипедист. Установлено, что водитель авто, двигаясь на 7-м километре автодороги Р88 Житковичи - Давид Городок, совершил наезд на 57-летнего мужчину, который ехал во встречном направлении. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Смолевичский район

Еще один наезд на велосипедиста. В Смолевичском районе 49-летняя жительница Жодино за рулем "ситроена" сбила 42-летнюю женщину. Та ехала на велосипеде в попутном направлении. В результате ДТП пострадавшую с травмами госпитализировали.

Червенский район

В Червенском районе водитель "мицубиси" не пропустил "мерседес" - пострадал пассажир. Авария произошла на трассе М4 Минск - Могилев. 33-летний житель Смиловичей при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил и столкнулся с "мерседесом". В результате ДТП пассажир автомобиля "мицубиси" - 35-летняя женщина получила травмы.

Узденский район

Инцидент, где водитель не предоставил преимущество на второстепенной дороге. Накануне днем в деревне Володьки Узденского района 19-летний водитель ВАЗ при выезде со второстепенной на главную не уступил дорогу и столкнулся с "рено". Серьезные травмы получил водитель жигулей. Он в больнице. Установлено, что у предполагаемого виновника аварии нет водительских прав.

Минск