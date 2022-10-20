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Обзор дорожных новостей - информация ГАИ
О происшествиях на дорогах Беларуси расскажет Александр Смирнов.
Массовая авария в Минске. Накануне около 9 вечера на улице Вирская произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Как рассказали в ГАИ, 22-летний мужчина на каршеринговом "фольксвагене" не справился с управлением, протаранил металлическое ограждение и выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с "хондой", "хёндэ", "джили" и "мерседесом", затем "фольксваген" опрокинулся. В результате инцидента водитель и пассажир каршеринга, а также водитель и пассажир автомобиля "хонда" доставлены в больницу. На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа.
И еще одна авария в столице произошла накануне вечером - на улице Шаранговича 29-летняя девушка за рулем "джили" поворачивала на лево во двор дома. Однако, как говорят инспекторы, не пропустила "мазду" - произошло столкновение. В результате ДТП 28-летний водитель автомобиля «мазда» получил травмы и был госпитализирован.
В Бресте одновременно произошло два ДТП. Так накануне утром водитель "опеля" ехала по крайней левой полосе по Партизанскому проспекту. На перекрестке из-за несоблюдения дистанции она въехала в попутный БМВ. От удара последний столкнулся с «хондой». Следующее ДТП произошло в тот же момент, буквально в нескольких десятках метров. По информации ГАИ, 19-летний брестчанин за рулем "рено" также из-за несоблюдения дистанции столкнулся с попутной "шкодой" под управлением курсанта автошколы и инструктора. В обоих случаях никто не пострадал.
Лишение прав до одного года и штраф до 320 рублей (10 базовых величин). ГАИ нашла и наказала водителя, который засветился в объективе камеры видеорегистратора. В интернете стал гулять ролик, на котором в Бобруйске "Ауди - А4" во время обгона выезжает на встречную полосу через двойную сплошную разметку. По данным правоохранителей, нарушителем оказался 52-летний житель Бобруйского района. За совершение обгона не по правилам составлен административный протокол.
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