Обзор дорожных новостей - информация ГАИ

О происшествиях на дорогах Беларуси расскажет Александр Смирнов.

Массовая авария в Минске. Накануне около 9 вечера на улице Вирская произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Как рассказали в ГАИ, 22-летний мужчина на каршеринговом "фольксвагене" не справился с управлением, протаранил металлическое ограждение и выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с "хондой", "хёндэ", "джили" и "мерседесом", затем "фольксваген" опрокинулся. В результате инцидента водитель и пассажир каршеринга, а также водитель и пассажир автомобиля "хонда" доставлены в больницу. На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа.

И еще одна авария в столице произошла накануне вечером - на улице Шаранговича 29-летняя девушка за рулем "джили" поворачивала на лево во двор дома. Однако, как говорят инспекторы, не пропустила "мазду" - произошло столкновение. В результате ДТП 28-летний водитель автомобиля «мазда» получил травмы и был госпитализирован.

В Бресте одновременно произошло два ДТП. Так накануне утром водитель "опеля" ехала по крайней левой полосе по Партизанскому проспекту. На перекрестке из-за несоблюдения дистанции она въехала в попутный БМВ. От удара последний столкнулся с «хондой». Следующее ДТП произошло в тот же момент, буквально в нескольких десятках метров. По информации ГАИ, 19-летний брестчанин за рулем "рено" также из-за несоблюдения дистанции столкнулся с попутной "шкодой" под управлением курсанта автошколы и инструктора. В обоих случаях никто не пострадал.