Обзор дорожных новостей - информация ГАИ

Хронику самых серьезных происшествий с дорог страны подготовила Карина Пашкова.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии на МКАД, ДТП случилось утром около 9 часов. Обошлось без жертв. По данным милиции, 44-летний водитель на автомобиле "мазда" ехал со стороны улицы Илимской в направлении Байкальской. Шофер не справился с управлением при перестроении, столкнулся с автомобилем "фольксваген". Последний от удара съехал с дороги и опрокинулся.

Поверил в себя и… прогадал. Бесправник оказался в кювете, когда попытался сбежать от дорожной милиции. История из Могилевского района. Парень на автомобиле ВАЗ проигнорировал требование сотрудников ГАИ об остановке, началась погоня. Надо сказать, что в автомобиле беглеца были еще 3 пассажира. В какой-то момент нарушитель потерял контроль над управлением, итог - машина съехала в кювет. За рулем 22-летний парень, он был трезв, однако водительское удостоверение отсутствовало. Ранее фигуранта лишили прав за вождение пьяным.

В Сети появилось видео аварии в Чашникском районе - столкнулись трактор и автомобиль. За рулем последнего - женщина. Сотрудники ГАИ выяснили, что автоледи пошла на обгон, когда зацепила технику. Опасный маневр обернулся серьезными последствиями, авто перевернулось. Известно, что люди во время ДТП не пострадали, женщина-водитель была пристегнута ремнем безопасности.

Водителя, который сбил насмерть пешехода и скрылся, задержали в Солигорске. Авария случилась на улице Заслонова. Предварительная информация: водитель БМВ на полной скорости сбил пешехода на нерегулируемом переходе. Последний погиб на месте аварии. Позже авто нашли в городе возле школы. Водителя вскоре задержали стражи порядка, это 29-летний местный житель.

И в Витебском районе по горячим следам задержан шофер, который скрылся с места аварии, что произошла утром на трассе Витебск - Городок. На обочине дороги был обнаружен труп 84-летней женщины, все указывало на то, что жертва попала под колеса авто. Водитель с места ДТП сбежал. В ходе разбирательств милиционеры вышли на водителя, 55-летнего жителя Городка, он был за рулем автомобиля "лада". Мужчина сообщил, что уехал, потому что испугался ответственности.