Обзор дорожных новостей - информация ГАИ

Информацию о ситуации на дорогах страны собрал Юрий Шевчук.

Ребенок под колесами мусоровоза

В Витебске ребенок попал под колеса мусоровоза. В Сети появилось видео момента происшествия. Водитель мусоровоза, скорее всего, не увидел бежавшего ребенка по переходу из-за стоявшей в соседней полосе маршрутки и сбил его. ГАИ сообщила, что за рулем ЗИЛа находился 69-летний житель Витебска. По предварительной информации, мальчик 13 лет пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В результате ДТП ребенка доставили в больницу.

У фуры отказали тормоза на МКАД

На МКАД у фуры отказали тормоза. По информации ГАИ, водитель МАЗа ехал по внутреннему кольцу. Проезжая 39-й километр кольцевой дороги, у грузовика отказали тормоза, из-за чего фура столкнулась с манипулятором. В результате машину откинуло в крайнюю левую полосу на Mercedes и Nissan. В аварии никто не пострадал, и лишь автомобили получили значительные повреждения.

Неопытная автоледи из Могилева

В Могилеве 18-летняя водитель в попытках припарковаться "наездила" на лишение прав. Видео, как у неопытной автоледи не получается справиться с парковкой на загруженной стоянке, "завирусилось" в интернете. Перед этим ее маневры попали на камеру видеонаблюдения, теперь девушке может грозить лишение водительского удостоверения на 2 года, ведь она скрылась с места происшествия, а видео попало в ГАИ. В итоге в отношении водителя было составлено сразу два протокола. Один за ДТП, второй за то, что скрылась.

ЧП на белорусско-польской границе

Польские пограничники сбили лося возле очереди из фур на границе. Выход животного на полосу движения был настолько неожиданным, что водитель служебного автомобиля не успел отреагировать. Сохатого подбросило вверх, затем он упал на проезжую часть. К счастью, лось поднялся и смог начать идти на ногах. Что было дальше - не известно. Скорее всего, водитель служебного автомобиля вернулся - обломки от машины остались лежать на проезжей части.

Мотоциклист угодил под автобус, благодаря чему выжил