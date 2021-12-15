Обзор дорожных новостей - информация ГАИ

Нетрезвого водителя задержали сотрудники ГАИ - он нарушил правила на МКАД. В скором времени автомобиль заметили уже в городе. Когда шофера Hyundai остановили для проверки документов, тот едва стоял на ногах. Экспертиза подтвердила, что водитель пьян - 1.67 промилле. Начат административный процесс. Теперь 54-летнему мужчине явно придется привыкать к пешим прогулкам.

Выпил и решил съездить за покупками. Еще одного нетрезвого водителя задержали в Минске. Мужчина на Skoda ехал по стоянке гипермаркета, когда его остановила дорожная милиция. При проверке документов физическое состояние шофера вызвало подозрение. По результатам медицинского освидетельствования выявлено 1,75 промилле алкоголя.



В Кобрине ребенок едва не угодил под колеса авто. Видео инцидента, который произошел еще 12 декабря, опубликовали на ресурсах ГАИ. На кадрах видно, что школьник начал перебегать дорогу на красный сигнал светофора. Он успел проскочить перед машиной за доли секунды до столкновения. В ГАИ напоминают родителям, что нужно обратить внимание детей на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения.



В Солигорском районе водитель Hyundai сбил девушку на пешеходном переходе. ДТП произошло накануне вечером. По информации ГАИ, легковушка двигалась по поселку Красная Слобода, когда шофер не уступил дорогу 21-летней местной жительнице. В результате ДТП пешехода с травмами госпитализировали. Сообщается, что она не была обозначена фликером.



Еще один пешеход угодил под колеса накануне вечером. На трассе Минск -Микашевичи водитель Renault, двигаясь по крайней левой полосе, сбил 50-летнего мужчину. Тот переходил дорогу в неположенном месте. У него также не было фликера. Пострадавшего доставили в больницу.



В Пуховичском районе водитель Skoda сбил женщину на переходе. Инцидент произошел в поселке Свислочь. Местная жительница переходила дорогу по пешеходному переходу и была обозначена световозвращающими элементами. Тем не менее водитель легковушки зацепил женщину. Ее госпитализировали.



На М-1 Ford при перестроении столкнулся с фурой. Есть пострадавший. Инцидент произошел на участке дороги, где ведется ремонт. По данным ГАИ, водитель легковушки, подъезжая к обозначенному участку, стал перестраиваться в правую полосу, где и столкнулся с большегрузом. Фура ушла в кювет. На месте работали спасатели. Травмы получила пассажирка Ford.