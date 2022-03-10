Обзор дорожных новостей - информация ГАИ Беларуси

Уснул за рулем - такова предварительная версия аварии в Бобруйском районе. Проезжая развязку, водитель БМВ потерял контроль над авто, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали шофер и пассажир авто, с травмами их доставили в больницу.

Работал пьяным на тракторе. 2,7 промилле показало освидетельствование у 62-летнего механизатора из Воложинского района. Несмотря на сильное алкогольное опьянение, мужчина продолжал трудиться как ни в чем не бывало. В отношении водителя составлен протокол. Ему грозит лишение прав на 5 лет, а также крупный штраф.

3,6 промилле показало освидетельствование у 28-летнего водителя "хендэ" из Любани. Поздно ночью шофер проигнорировал сигнал об остановке и решил скрыться от ГАИ. Петляя по городу, водитель свернул во дворы, выбросил ключи и попытался сбежать, но был задержан. Тогда-то и вскрылась причина погони.

Затор на столичной кольцевой в районе проспекта Дзержинского был вызван аварией, там столкнулись два "фольксвагена". В результате аварии женщина-водитель одного из авто получила незначительные травмы. В обстоятельствах ДТП разбирается минская ГАИ.