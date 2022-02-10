ДТП с пострадавшими в Минском районе. По предварительной информации, на 26 км автодороги Минск - Мядель водитель маршрутки не учел погодные условия и состояние своего авто, как результат - не справился с управлением. "Мерседес" ушел в неуправляемый занос, въехал в правый по ходу движения кювет, повредив барьерное ограждение. В результате ДТП два пассажира маршрутки получили травмы, с которыми были госпитализированы.

Пешеход попала под колеса машины в Минске. Как говорят в ГАИ, 59-летняя женщина переходила проезжую часть на красный сигнал светофора. Инцидент произошел на улице Я. Коласа. Водитель автомобиля "додж" не успел затормозить и сбил пешехода прямо на переходе. В результате происшествия женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

Протаранил машину прикрытия дорожников. Невнимательность водителя ГАЗ привела к аварии на Партизанском проспекте. Шофер врезался в стоящий МАЗ, от удара мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.